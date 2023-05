1 Der Verkehr rund um den Großparkplatz des Europa-Parks soll neu geordnet werden. Foto: Göpfert

Der Verkehr um den Großparkplatz soll in Rust neugeordnet werden: Der Nahverkehr soll dabei Vorrang erhalten und der Durchgangsverkehr in den Ort minimiert werden.









Die Gemeinde Rust beschäftigt sich seit 2017 damit, einen Masterplan Verkehr zu erstellen. In diesem sollen der Verkehr der dynamisch wachsenden Gemeinde und des Europa-Parks grundsätzlich neu geordnet werden. Damit wolle man dem individuellen Mobilitätsbedürfnis der Menschen Rechnung tragen – egal, ob sie im Auto, im Nahverkehr, auf Schiene, per Fuß, elektronisch oder per Fahrrad unterwegs sind, erklärte Bürgermeister Kai-Achim Klare bei der Gemeinderatssitzung am Montag. Auf dieser ist ein grober Plan zur Neuordnung der Verkehrsströme rund um den Großparkplatz des Europa-Parks verabschiedet worden.