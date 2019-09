Maßnahmenpaket Hauk erarbeitet Plan für Patienten Wald

Wenn Politiker den heimischen Wald begehen, ist das meist kein gutes Zeichen für dessen Zustand. Auch Hauk war zuletzt – wie viele seiner Amtskollegen bundesweit – unterwegs in den Wäldern des Südwestens. Was der Forstminister dort sah, ist alarmierend. "In allen Höhenlagen gibt es über alle Baumarten gravierende Schäden", schilderte Hauk am Montag in Stuttgart.

Dürre, Hitze und in der Folge Schädlinge wie der Borkenkäfer hätten dem Wald in den vergangenen beiden Jahren enorm zugesetzt. Betroffen seien sowohl naturnahe als auch naturferne Forstgebiete. Ob Fichte am Feldberg, Tanne auf 700 Meter Höhe, Buche im Neckarland oder Kiefer in der Rheinebene – überall gebe es stark geschädigte Bestände. Insgesamt sei von 10.000 Hektar Schadensfläche auszugehen, meinte der Minister.

Paket hat zwei Schwerpunkte