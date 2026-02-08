Maßnahmen in Meßstetten: Fünf Projekte vorangebracht

Der technische Ausschuss des Meßstetter Gemeinderats hatte in der ersten Sitzung des Jahres einiges zu tun. In vier Ortsteilen stehen wichtige Arbeiten an.
Meßstetten, Hossingen, Tieringen und Heinstetten waren auf der Tagesordnung des technischen Ausschusses (TA) zu finden. Verschiedene Projekte müssen angeschoben oder weiter vorangebracht werden. Die erste Baustelle sind die Schülertoiletten in der Grundschule Tieringen, die saniert werden sollen. Wie Bauamtsleiter Claus Fecker seien nun eben im Rahmen des Gesamtkonzeptes die Toiletten in Tieringen dran. Außerdem solle noch „eine barrierefreie Toilette“ verbaut werden, so Fecker weiter. Konkret sollen die Hauptarbeiten nun ausgeschrieben werden, weitere Gewerke werde die Verwaltung selbst vergeben. Die Firma HET aus Albstadt nimmt sich der Arbeiten nun für 49 131 Euro an – „alle Arbeiten könnten am 2. Februar beginnen“, erklärte Claus Fecker, ehe der TA einstimmig vergab.