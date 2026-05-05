Massiver Stellenabbau: Insolvenz bei Güntert Präzisionstechnik in Villingen kostet viele Jobs

Der Geschäftsbetrieb wird fortgeführt, zukünftig aber mit deutlich weniger Mitarbeitern: Bei Güntert Präzisionstechnik in Villingen ist nun das Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Das ist eine Hiobsbotschaft für die Belegschaft bei Güntert Präzisionstechnik. Nachdem das Villinger Traditionsunternehmen im Februar einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, liegen nun erste Details für die Zukunft der Firma vor. Demnach lässt sich der Geschäftsbetrieb nur mit massivem Personalabbau fortführen.