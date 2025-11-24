Massiver Absatzrückgang: Lage für das „Winzerhüs“ in Oberschopfheim ist fatal

Sollten die Verkäufe nicht den bisherigen Verlust ausgleichen, wird es keinen Oberschopfheimer Weinjahrgang mehr geben, macht der WG-Vorsitzende klar.
Im Grunde hatte der Vorsitzende der Winzergenossenschaft von Oberschopfheim, Frank Erb, bereits in der Hauptversammlung von einem Verlust in Höhe von 1000 Euro berichtet. Zunächst wirkt dieser eher gering. Aber es sei der erste Verlust seit Gründung der Winzergenossenschaft Oberschopfheim. Zurückzuführen sei er auch auf den Umsatz-Rückgang im Weinverkauf. Damit das „Winzerhüs“ in Oberschopfheim mit seinem Verkauf der selbst vermarkteten Weine rentabel bleibt, müssten jährlich zwischen 50 000 und 60 000 Flaschen Wein verkauft werden. Herbe Einbrüche von 15 bis 35 Prozent – je nach Weinsorte – schlagen sich in einer negativen Bilanz nieder. Das Jahr 2024 wurde schon als das schlechteste Jahr seit Beginn der Selbstvermarktung vor 25 Jahren benannt. Leider dürfte die Winzergenossenschaft für das Jahr 2025 noch ein höheres Defizit verzeichnen. „Sollte sich der Weinverkauf nicht massiv steigern und die Kunden ins Winzerhüs kommen, müssten wir für das Jahr 2026 überlegen, ob wir überhaupt noch Weine in der Selbstvermarktung ausbauen“, erklärte Erb offen. Die Lage sei fatal.