Massensturz beim RiderMan: So hat Maximilian Müller die dramatischen Stunden erlebt

Eigentlich stand der RiderMan in Bad Dürrheim gar nicht in seinem Rennkalender. „Ich habe erst kurzfristig gemeldet.“ Maximilian Müller schildert im Interview seine Eindrücke.
„Ich habe schon einige Rennen bestritten, die aufgrund eines Sturzes neutralisiert oder abgebrochen wurden. Doch noch nie, zum Glück, einen solchen Massensturz, an dem rund 70 Fahrerinnen und Fahrer verletzt wurden und vier Rettungshubschrauber im Einsatz waren“, dankt der Offenburger (BIKE AID Development Team) zunächst allen Rettungskräften. „Im Starterfeld waren zudem zwei Ärztinnen, die erste Hilfe geleistet haben. Das war sehr wichtig.“