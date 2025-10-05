In Georgien gibt es wieder Massenproteste gegen die Regierung. Und auch das deutsch-georgische Verhältnis ist an einem Tiefpunkt angekommen. Das verrät viel über Georgiens neuen Weg.
Am Wochenende sind Zehntausende Georgier gegen den zunehmend autoritären Kurs ihrer Regierung auf die Straße gegangen. Anlass der Massenproteste waren die Kommunalwahlen, bei denen am Samstag über Bürgermeister und Landräte abgestimmt wurde. Die meisten Oppositionsparteien boykottierten die Wahlen. Sie werfen der Regierungspartei Georgischer Traum vor, die Parlamentswahl vor knapp einem Jahr manipuliert zu haben.