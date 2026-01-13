Mit Blick auf die brutale Gewalt bei Protesten wird in der EU die Diskussion um die Terror-Listung von Irans Revolutionsgarden befeuert. In der EU dürfte die Gewalt zunächst aber andere Folgen haben.
Brüssel - Angesichts der Lage im Iran plant die EU weitere Maßnahmen gegen die "für die Unterdrückung Verantwortlichen". In enger Zusammenarbeit mit der Außenbeauftragten der EU, Kaja Kallas, würden rasch weitere Sanktionen vorgeschlagen werden, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf sozialen Netzwerken. "Wir stehen an der Seite der Menschen im Iran, die mutig für ihre Freiheit demonstrieren."