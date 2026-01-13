Massenproteste im Iran: Schah-Sohn Pahlavi drängt USA zum Eingreifen im Iran

Die Massenproteste im Iran gehen weiter. Der im Exil in den USA lebende Sohn des einstigen Schahs will einen Sturz der Staatsführung. Er hofft auf US-Präsident Trump.
Washington/Teheran - Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, setzt angesichts der Massenproteste im Iran auf ein baldiges Eingreifen der USA. "Es müssen Maßnahmen ergriffen werden", sagte Pahlavi in einem Interview mit dem US-Sender CBS News. "Der beste Weg, um sicherzustellen, dass weniger Menschen im Iran getötet werden, ist ein frühzeitiges Eingreifen, damit dieses Regime endlich zusammenbricht und all die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, ein Ende finden", sagte er.