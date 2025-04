Massen in der Altstadt: So erfolgreich war das Frühlingsfest in Haslach

So erfolgreich war das Frühlingsfest in Haslach

1 Der Sonnenschein lockte am Sonntag ungezählte Besucher nach Haslach. Foto: Heppner

Ob beim Flohmarkt, der Autoschau oder in den Biergärten – in der Altstadt war am Sonntag richtig was los. Auch die Kinder kamen bei Karussell und Spielen auf ihre Kosten. Tausende Besucher genossen das milde Wetter und das vielseitige Angebot.









Was war das für ein Sonntag – schönstes Frühlingswetter, eine nicht zu überschauende Zahl von Besuchern, Top-Angebote in den Haslacher Fachgeschäften und auf allen Straßen der Altstadt eine Vielzahl von Attraktionen. Kurzum: An diesem verkaufsoffenen Sonntag im Städtle passte einfach alles.