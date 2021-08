1 Geschafft! Der Schwerlastzug hat den Furtwanger Katzensteig erreicht. Foto: Zier

Die Spedition Brenner aus Dormettingen spezialisiert auf Schwer- und Spezialtransporte hatte den Auftrag angenommen die 33 Meter langen Dachbinder für die neue Produktionshalle der Firma Zier von Karlsruhe in den Katzensteig zu bringen.

Furtwangen - Viel Organisationsaufwand und Planung war notwendig, um diesen ersten Transport in der Nacht auszuführen, so teilt die Firma Zier mit. 33 Tonnen wiegt ein Stahlbetonbinder wobei aus Stabilitätsgründen zwei Binder zusammen transportiert wurden.

Somit hatte der Schwerlastzug ein Gesamtgewicht von circa 85 Tonnen.

Fast 40 Meter Gesamtlänge

Ab der Autobahnabfahrt Villingen-Schwenningen ging es mit Polizeibegleitung über St. Georgen den Hirzwald und Rohrbach nach Furtwangen.

Die Herausforderung mit fast 40 Metern Gesamtlastzuglänge durch Furtwangen in den Katzensteig zu kommen, meisterte die Spedition Brenner indem die Fahrzeugkolonne über die Südtangente und die Wilhelmsstrasse geführt wurde. Die Bismarkstraße wurde von der Polizei kurzzeitig gesperrt damit die Spezialfahrzeuge entgegen der Einbahnstraße zur Kreuzung in den Katzensteig fahren konnten. "Mit sehr viel Fingerspitzengefühl am Lenkrad" sei auch die letzte enge Kurve, die in den Katzensteig führt, gemeistert worden, heißt es. Zwei weitere "Transportnächte" in den Katzensteig stehen noch bevor.

Claudia und Carsten Zier seien froh, dass die Stahlbetonbinder für die neue Halle wohlbehalten angekommen sind. Somit sei wieder ein "Meilenstein" erreicht um das Dach der neuen Produktionshalle vor dem berühmt berüchtigten Furtwanger Winter dicht zu bekommen.