Massaker löste Gaza-Krieg aus: Doku über Hamas-Überfall: Premiere beim Toronto-Filmfestival

«The Road Between Us» über das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 erzählt die Rettungsgeschichte einer Familie. Die Doku löste beim Filmfest in Toronto erst eine Absage, dann eine Entschuldigung aus.
Toronto - Erst ausgeladen, dann doch gefeiert: Der kanadische Regisseur Barry Avrich hat seine Dokumentation "The Road Between Us: The Ultimate Rescue" beim 50. Toronto International Film Festival (TIFF) vorgestellt. Der beklemmende Film erzählt die Rettungsgeschichte einer israelischen Familie während des Hamas-Terrorüberfalls vom 7. Oktober 2023. Die Premiere fand am Mittwochabend (Ortszeit) nach einer kontroversen Absage und erneuten Einladung des Festivals unter großen Sicherheitsvorkehrungen in Toronto statt.