1 Der Goffinkakadu Elvis kann laut Tierrettung sehr laut und garstig sein. Foto: Tierrettung Unterland e.V.

Am Samstag gegen 12 Uhr ist im ZOO & Co. Murr an der Murr der hauseigene Goffinkakadu "ELVIS" aus seiner Voliere entführt worden. Vermutlich ergriff der Täter die Flucht in einem Auto mit FDS-Kennzeichen. Blutspuren deuten darauf hin, dass der Dieb von dem Vogel attackiert wurde.















Link kopiert

Murr an der Murr/Freudenstadt - Elvis ist das Maskottchen der Zoohandlung im Landkreis Ludwigsburg. Jan Franke von der Tierrettung Unterland berichtet, dass er viele Fans habe. Der Kakadu ist etwa 32 cm groß und weiß. Er trägt einen Identifikationsring.

Die Tat wurde von Kunden des Marktes beobachtet. Zunächst wurde angenommen, dass es sich um einen Mitarbeiter handele, der den Vogel aus der Voliere nimmt.

Der Tierdieb sei männlich, etwa 60 bis 70 Jahre alt und 1,70 m groß. Er habe eine Glatze mit weißem schütterem Haarkranz.

Blutspuren gesichert

Da nicht zum Tier gehörende Blutspuren vor Ort gesichert wurden, hat der Dieb offenbar eine Bissverletzung erlitten.

Der Herr wurde laut Zeugen von einer Dame begleitet, hier ist die Beziehung zur Person oder Tat aktuell noch nicht klar ergründet. Sie sei um die 30 Jahre alt und habe über schulterlanges, rötliches Haar.

Auf dem Parkplatz wurde eine silberne Stufenhecklimousine mit Kennzeichen aus dem Bereich Freudenstadt (FDS) mit auffälliger Fahrweise beobachtet. Die Tierrettung vermutet, dass es sich dabei um das Fluchtauto gehandelt haben könnte.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen.



Wer Hinweise zum Verbleib des Tieres, dem vermeintlichen Täter liefern kann oder als Zeuge Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Notfallnummer der Tierrettung zu wenden: 07132-85 99 719.

Belohnung für Hinweise

Für zielführende Hinweise ist eine Belohnung ausgelobt.

Die Tierrettung bietet auch an, den Kakadu anonym wieder abzugeben. Es reicht ein Anruf an die Notfallnummer oder eine einfache Meldung zum Abhol-/Abstellort per (Einmal-)E-Mail an: elvis@tierrettung-unterland.de.