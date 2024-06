1 Wieder wurde die Geislinger Shell-Tankstelle von Unbekannten überfallen. Am Montag kontrollierte die Polizei vor Ort Fahrzeuge. Foto: Thiercy

Die Shell-Tankstelle in Geislingen ist am Sonntagabend zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren überfallen worden. Die Täter konnten entkommen, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.









Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend die Shell-Tankstelle in der Geislinger Vorstadtstraße überfallen. Den derzeitigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen zufolge klopften zwei noch unbekannte männliche Täter kurz vor 22 Uhr am Hintereingang der Tankstelle. Nachdem der 21-jährige Angestellte, der sich laut Mitteilung der Polizei zu diesem Zeitpunkt allein im Gebäude aufhielt, die Tür geöffnet hatte, wurde er von einem der Täter geschlagen und getreten sowie in einem Raum eingeschlossen.