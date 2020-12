Maskenwahnsinn Schramberger Apotheker von FFP2-Aktion nicht begeistert

"Chaotisch, überrannt, eine Zumutung"

"Es war chaotisch", sagt Birgitt Mäntele, Inhaberin der Römer-Apotheken in Waldmössingen und im Medzentrum. "Wir sind regelrecht überrannt worden, hatten vor den Apotheken riesige Menschenschlangen." Cajetan Rapp, Inhaber der Burg-Apotheke Schramberg, Löwen-Apotheke Tennenbronn sowie Kur-Apotheke Lauterbach, habe in 20 Jahren als Apotheker so etwas noch nicht erlebt: "Es war ein massiver Ansturm. Vor Weihnachten gibt es sowieso viel zu Schultern. Eine Zumutung." Christian Hubert, Chef der Schramberger Central-Apotheke, bedauert: "Die Aktion läuft noch so lange. Trotzdem meinen die Leute, sie brauchen die Masken unbedingt in den ersten drei Tagen."

Keine Vorlaufzeit

Rapp stellt bei aller Kritik klar: "Die Aktion ist an sich natürlich gut gemeint. Wir erkennen auch ihre Notwendigkeit und sind gerne für unsere Kunden da. Aber das alles wurde viel zu kurzfristig auf den Weg gebracht und schlecht kommuniziert", so Rapp, der auch mit dieser Meinung unter den Apothekern nicht allein dasteht. "Mit etwas mehr Vorplanung wäre es sicher einfacher gewesen", so Mäntele.

Was sie damit meinen: Am Donnerstag vergangener Woche sei die Aktion erstmals öffentlich zur Sprache gekommen, erinnert sich Rapp. Mäntele sagt, sie habe davon "wie meine Kunden aus der Zeitung erfahren". Karin Brüstle von der Apotheke Sulgen erklärt, während sie sich noch am gestrigen Donnerstag durch das "FFP2-Massaker" kämpfe, dass die Apotheken damit "komplett überrascht" worden seien.

Wenig Hilfe von der Politik

Tags darauf, am Freitag, hätte auf Nachfrage nicht mal der Apotheker-Landesverband etwas zum Ablauf sagen können, fährt Rapp fort. Er habe sich in der Zwischenzeit zur Sicherheit mit Hochdruck daran gemacht, über die gängigen Lieferanten Masken zu bekommen. "Meine Chefin Nicole Quandt hatte Ende der Woche für vier Apotheken Lieferanten zu finden, die genügend Masken auf Lager haben. Und wir waren sicher nicht die einzigen, die da kurzfristig bestellt haben", so Brüstle.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe schlicht verlauten lassen, man solle halt die gängigen Bezugskanäle nehmen, deutet Rapp an, dass die Apotheken sich in der Beschaffungsfrage mehr Unterstützung gewünscht hätten. Auch Hubert meint: "Man kam dann schnell an die Grenzen."

Wer kann wie viel liefern

"Am Montag kam dann die Verordnung, am Dienstag ging es los", so Rapp zum engen zeitlichen Ablauf. "Für die drei Apotheken habe ich ein Kontingent von 6000 Masken bezogen, teils warte ich noch darauf", so Rapp. Auch Mäntele habe zuerst nur einen Teil ihrer Bestellungen bekommen und dazu einige der FFP2-Masken auf Vorrat gehabt – "wir benutzen sie bei der Arbeit ja auch selbst." Trotzdem sei binnen eines Tages alles weg gewesen. Dann hieß es warten auf die nächste Lieferung.

"Das ist in der Vorweihnachtszeit ja auch für die Post nicht so schön, jetzt überall zusätzlich FFP2-Masken rumzutragen", so Rapp. Auch Brüstle meint: "Wir hatten am Dienstag wegen Schwierigkeiten mit dem Lieferunternehmen nur etwa 300 Masken da. Die waren binnen einer Stunde weg. Inzwischen haben wir erst mal genügend Vorrat. Aber ob das reicht?", meint sie mit Blick auf die Laufzeit der Aktion bis Januar. Auch Rapp ist sich sicher, dass seine Bestände nicht reichen werden.

Maskentourismus und Corona

Das liegt, wie Mäntele es nennt, auch am "Maskentourismus": Die zu bestellende Menge wurde für die Apotheken auf Basis der Menge an verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ermittelt. Diese werden in den Betrieben für ein Entgelt aus dem sogenannten Notdienstfonds sowieso erhoben. Deshalb, erklärt die Apothekerin, sei die Aktion auch so gedacht, dass Berechtigte für die Masken "eigentlich nur zu ihrer Stamm-Apotheke gehen". Nun sei aber zu beobachten, dass Personen sämtliche Apotheken quasi abgrasen, um möglichst viele Kostenlos-Exemplare zu erhalten.

Die Apotheker erklären, dass sie etwa mit Unterschriftenlisten, wer bereits Masken geholt hat, versuchen, den Überblick zu behalten. Von der Problematik, dass sich Menschen zu Coronazeiten vor den Apotheken in Schlangen die Beine in den Bauch stehen, rede man da noch gar nicht. Die Apotheker versuchen derweil, wenigstens einige ihrer Stammkunden zu bedienen. "Wir hoffen da auch auf die Vernunft der Menschen", so Mäntele.

Darüber hinaus, erklärt Rapp, werden den Apothekern auch nur so viele Masken bezahlt werden, wie sie auf Basis des Fonds angegeben haben. Das ist wohl Mitte Januar der Fall. Bis dahin gehen sie in Vorkasse. "Wir müssen berechtigt angefragte Masken, die über den uns zugesagten Betrag hinausgehen, natürlich trotzdem ausgeben. Es ist eine Verordnung", so Rapp.

Menschliche Komponente

Zu erwähntem Stress komme noch eine weitere schwierige Komponente hinzu, so Brüstle: "Es gibt zwar eine Liste an Leiden, die zur Maskenausgabe berechtigen. Trotzdem müssen wir häufig abwägen, wer in dieser Hinsicht ein Risikopatient ist. Wir mussten auch schon Patienten, die nicht in akuter Behandlung sind, oder jenen, die ›nur‹ einen Schwerbehindertenausweis vorgezeigt haben, die kostenlose Maske verweigern. Es ist menschlich schwer, da Grenzen zu ziehen."

Hoffen auf die Kassen

Christian Hubert hofft, dass mit der zweiten Phase, wenn ab Januar Risikopatienten über Gutscheine ihrer Versicherung weitere Masken bekommen können, wieder Ruhe einkehrt. Solange wachse man mit der Herausforderung: "Letztlich werden wir es sicher hinbekommen, dass alle Risikopatienten drei Masken bekommen haben."

Kommentar: Nichts wie hin!

Es gibt auch negative Aspekte unserer schwäbischen Sparsamkeit. Und bei Aktionen wie jener der Apotheken blitzen sie durch. Sobald es irgendwo etwas kostenlos gibt, sind wir trotz Corona zu Massenanstürmen erster Güte fähig. Dass es da zum "Maskentourismus" kommt, wie es eine Apothekerin beschreibt, ist daher nicht überraschend – und trotzdem nicht weniger egoistisch. Angedacht sind nicht ohne Grund erst mal drei Exemplare pro Person – weitere gibt’s später über die Krankenkasse. Kaputt gehen die Dinger übrigens nach einmaligem Tragen auch nicht. Dass deshalb Personen – maskentechnisch – auf der Strecke bleiben, die auch ein Recht auf einige Exemplare haben, ist schlimm. Die Apotheker wurden von der Aktion überrascht und nun von Kunden überrannt. Und die müssen es ihnen dann auch noch erklären. Das macht’s nicht besser.

Von Fabian Riesterer