Drei der vier Beschuldigten kamen am Montag nicht.

Eine bunte Palette an mutmaßlichen Verstößen gegen Corona-Regeln ist am Montag am Balinger Amtsgericht verhandelt worden. Dabei zeigte sich, dass nicht alles, was formal eine Verfehlung ist, mit einer Strafe geahndet werden muss. Richter Müller bewies einiges Fingerspitzengefühl – in einem Fall zum Leidwesen der Balinger Polizei.

Balingen - Drei der vier Sachverhalte, die Müller verhandelte, betrafen die "Lichterspaziergänge", die Ende des vergangenes Jahres in Balingen stattfanden. Im Zuge dieser Versammlungen hatte es regelmäßig Verstöße gegen die Auflagen gegeben – am Ende so viele, dass die Demonstrationen verboten wurden. Das Balinger Ordnungsamt hat dazu Bußgeldbescheide erlassen, gegen die die Betroffenen vorgehen – sodass es zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung kommt. Zwei der drei Beschuldigten erschienen allerdings am Montag erst gar nicht vor Gericht und hinterlegten auch keine Erklärungen, sodass der Richter die Bußgeldbescheide seitens der Balinger Stadtverwaltung bestätigte.

