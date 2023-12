Maskenstreit an Schulen in Baden-Württemberg: Elterninitiative fordert Maskentragen ohne Einzelfallgenehmigung

Maskenstreit an Schulen in Baden-Württemberg

1 Die Elterninitiative „BildungAberSicher“ sieht die Maske als einzige Möglichkeit, wie sich Schüler im Unterricht vor Infektionen schützen können (Symbolfoto). Foto: imago//Oleksandr Latkun

Die Initiative „BildungAberSicher“ fordert in einem Schreiben an das Land eine Umkehr des Prinzips an Schulen. Coronamasken sollen grundsätzlich erlaubt sein, nicht nur im Einzelfall. Wie das Land auf die Forderung reagiert.









Link kopiert



Der Maskenstreit an Schulen in Baden-Württemberg geht weiter. Nachdem das Regierungspräsidium Karlsruhe erklärt hatte, dass Schüler im Regierungsbezirk Karlsruhe nur in Einzelfällen und nach voriger Genehmigung der Schulleitung eine Maske im Unterricht tragen dürfen, woraufhin das Kultusministerium mahnte, dass das Thema Masken „großzügig“ und „pragmatisch“ zu handhaben sei, hat sich die Initiative „BildungAberSicher“ zu Wort gemeldet.