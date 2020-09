Maskenpflicht Verweigerern droht Hausverbot im Supermarkt

Real: Die breite Masse der Kunden halte sich an die geltende Maskenpflicht, teilt die real GmbH mit. Die meisten Kunden, die ohne Masken einkauften, hätten dies bislang schlicht vergessen und seien einer entsprechenden Aufforderung umgehend nachgekommen. Es bestünden zudem Ausnahmeregelungen für kleine Kinder oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können oder zur Kommunikation auf die Gebärdensprache und Lippenlesen angewiesen sind. Leider, so das Unternehmen weiter, gebe es unter den Kunden genau wie in der Gesamtgesellschaft eine wachsende Zahl Maskenverweigerer, die zwar Rechte, aber keine Pflichten kennen würden und daher versuchten, die Ausnahmeregelungen zu missbrauchen. Wer für das Einkaufen ohne Maske kein gültiges Attest vorweisen könne, werde vom Personal umgehend des Hauses verwiesen. Das Einschalten von Behörden sei dazu bislang nur in den seltensten Fällen nötig gewesen.

Rewe: Das Tragen von Masken und Halten von Abstand sei für die Kunden durch Plakate und Radiodurchsagen klar ausgewiesen und für die Belegschaft ohnehin obligatorisch, teilt Rewe mit. Man müsse jedoch durchaus im Einzelfall abwägen, wann Befreiungen gerechtfertigt seien oder Gesichts-Visiere sinnvolle Alternativen darstellten. Auch sei das Tragen anderer Gesichtsbedeckungen wie etwa Schals zulässig, solange sie Mund und Nase abdeckten. Das Personal sei angehalten, das Möglichste zu tun, um die Regeln zum Schutz der Allgemeinheit umzusetzen. Weiterführende Angaben könne man dahingehend nicht machen.

Kontrolle obliegt dem Betreiber

Das Kontrollieren der Maskenpflicht obliegt den jeweiligen Supermarktbetreibern, teilt das Polizeipräsidium in Reutlingen mit. Erst, wenn sich einzelne Kunden beispielsweise gegen ein ausgesprochenes Hausverbot stellten und eine entsprechende Anzeige erstattet werde, sei die Polizei dazu befugt, in das Geschehen einzugreifen. Da es sich bei Verstößen gegen die Maskenpflicht jedoch um eine Ordnungswidrigkeit wie viele andere handele, werde aus Kapazitätsgründen keine separate Statistik dazu geführt. Maskenkontrollen innerhalb von Supermärkten fänden durch die Polizei nicht statt.

Die Polizeidirektion Konstanz weist derweil daraufhin, dass das Tragen von Masken in Bushalte- und Bahnsteigbereichen oft vergessen wird aber auch dort uneingeschränkt gilt.