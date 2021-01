Maskenpflicht in Villingen-Schwenningen FFP2-Masken für einige einfach "nicht bezahlbar"

Bei minderwertiger Qualität drohen etwa Kopfschmerzen

Allzu viele Rückmeldungen von Familien, deren Kinder die Hilfe der ProKids-Stiftung in Anspruch nehmen, hat deren Stiftungsratsvorsitzender Joachim Spitz noch nicht. Das komme aber vor allem daher, dass der Kontakt zu den Familien derzeit durch Corona und die in Verbindung mit der Pandemie ausfallenden Angebote der Stiftung stark eingeschränkt sei – und nicht etwa daher, dass die verschärfte Maskenpflicht für die Familien der bedürftigen Kinder und Jugendlichen, welche die ProKids-Stiftung unterstützt, keine Herausforderung sei. Denn die Preise, die man für qualitativ hochwertige medizinische Masken zahlen muss, seien für diese Familien "nicht bezahlbar", weiß Spitz.

Ohne entsprechende Hilfe bleibe einkommensschwächeren Menschen dann nur übrig, billigere Masken zu kaufen. "Aber die haben dann eine schlechte Filterleistung oder so einen großen Atemwiderstand, dass man kaum noch Luft und dann Kopfweh bekommt", meint Spitz. "Da wären einige Kinder nur aufgrund der finanziellen Situation ihrer Familie benachteiligt – und das soll ja nicht sein. Die sollen nicht nur aus sozialen Gründen etwas Schlechteres bekommen." Deshalb plant Spitz bereits eine Initiative, durch die auch Kinder aus einkommensschwachen Familien an qualitativ hochwertige medizinische Masken kommen sollen.

Sorgen macht Spitz vor allem der Blick in die Zukunft. Zwar hat sich der geplante Schulstart in Baden-Württemberg erst jüngst wieder verschoben, trotzdem sieht der Stiftungsratsvorsitzende bereits jetzt voraus, dass es noch einmal "richtig interessant" werden wird, wenn die OP- oder FFP2-Maskenpflicht auch in Schulbussen gilt. Denn dann dürfte die Nachfrage bei der ProKids-Stiftung schlagartig steigen.

Bei Apotheken sind vor allem FFP2-Masken sehr gefragt

Derweil zeigen die Verkaufszahlen der örtlichen Apotheken, dass die seit Montag geltende, verschärfte Maskenpflicht die Nachfrage nach OP- und insbesondere nach FFP2-Masken bereits im Vorfeld hatte steigen lassen. Von einem riesigen Ansturm könne aber kaum die Rede sein, ist man sich einig. "Man rennt uns nicht die Bude ein", schildert Maximilian Seiler von der Schwanen-Apotheke seinen Eindruck. Viel geballter sei die Nachfrage im Dezember gewesen, als erstmals die Möglichkeit bestand, sich mit einem Berechtigungsschein kostenlose FFP2-Masken abzuholen. Dass dieses Angebot nach wie vor genutzt wird, berichtet Martina Schmieder von der Apotheke im Culinara. "Aber gerade in letzter Zeit kommen auch immer mehr junge Menschen oder Leute, die oft mit der Bahn unterwegs sind, vorbei und kaufen Masken."

Diese Nachfragesteigerung bringt die Apothekerin durchaus in Verbindung mit der neuen Verordnung. Man habe gemerkt, dass die Nachfrage nach FFP2- und OP-Masken "angezogen hat" seit eine entsprechende Pflicht erstmals diskutiert wurde. "Und auch seit die FFP2-Masken in Pflegeheimen Pflicht sind." Der große Ansturm blieb aber auch in der Apotheke im Culinara aus – ein Umstand, der sicherlich auch damit zusammenhänge, dass viele Supermärkte mittlerweile auch solche Masken anbieten, merkt Schmieder an.

Vor allem die Nachfrage nach FFP2-Masken ist bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell stark gestiegen. Diese sei nämlich in dieser und der vergangenen Woche etwa verdoppelt so groß gewesen wie sonst, berichtet Jennifer Bystrizki. OP-Masken seien hingegen in etwa gleich viele verkauft worden wie in den Wochen zuvor, "da viele Kunden nicht verstehen, dass auch OP-Masken erlaubt sind", mutmaßt sie.

Sandra König von der Staufen-Apotheke sieht noch einen weiteren Grund für die große Beliebtheit der FFP2-Masken. Die meisten Kunden hatten sich bereits in der vergangenen Woche – also in Vorbereitung auf das Inkrafttreten der Verordnung am Montag – FFP2-Masken zugelegt, berichtet sie, "weil sie damit überall hin können". Denn für den Besuch im Seniorenzentrum ist eine OP-Masken beispielsweise nicht ausreichend. "Und man empfiehlt ja auch die FFP2-Masken, weil sie einfach einen besseren Schutz bieten."