Maskenpflicht im Einzelhandel Darf ich wegen eines Attests gekündigt werden?

Region - Der Verkäufer einer großen Einzelhandelskette in der Region steht vor einem Problem: Als Alternative zur Maske trug er während der Arbeit bisher nur ein Visier. Eine Maske kann er aufgrund einer attestierten Erbkrankheit nämlich nicht tragen. Nun wurde aber festgestellt: Dieses Visier war und ist nicht als Schutz zulässig, wie Berufsgenossenschaft und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin mitteilen. Was also tun?

"Der Arbeitgeber ist in der Fürsorgepflicht", erklärt Wolfgang Krüger, Verdi-Gewerkschaftssekretär aus dem Fachbereich Handel. Er könne eine Zweitbegutachtung anfordern, doch sollte diese ebenfalls ergeben, dass das Attest korrekt ist, müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine gemeinsame Lösung finden.