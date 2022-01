1 Bisher waren viele Teilnehmer der ›Spaziergänge‹ in Nagold ohne Masken unterwegs. Foto: Fritsch

Irgendwie musste die Stadt Nagold wohl reagieren angesichts der Menschenmassen bei den Montags-Spaziergängen von Gegnern der Corona-Maßnahmen und der drohenden Impfpflicht: Mit einer Allgemeinverfügung gilt ab sofort eine verbindliche Maskenpflicht für alle, die an diesen Spaziergängen teilnehmen.















Link kopiert

Nagold - Für die Stadt Nagold ist es eigentlich ein echtes Dilemma: Einerseits möchte man das Versammlungsrecht als "hohes Gut" würdigen und den bisherigen deeskalierenden Umgang mit den ›Spaziergängern‹ gerne beibehalten – vor allem, weil alle Spaziergänge in Nagold bisher sehr diszipliniert und "ohne größere Störungen" (Zitat Oberbürgermeister Jürgen Großmann) über die Bühne gegangen seien. Aber andererseits hätten diese regelmäßigen Montags-Spaziergänge mittlerweile solche Dimensionen erreicht, dass es bei den Protestzügen durch die Innenstadt an einigen Engstellen "eine zu hohe Dichte" der Menschen untereinander gebe. Geforderte, Corona-bedingte Mindestabstände seien da nicht mehr einzuhalten. Das Infektionsrisiko steige dadurch sehr erheblich.

Lesen Sie auch: Was ist laut Versammlungsrecht erlaubt und was nicht?

Und dass vor dem Hintergrund, dass in Nagold seit Beginn der Pandemie sowieso stets die höchsten Infektionszahlen aller Kommunen im Kreis Calw gemessen würden. Das habe zwar erst mal nichts mit den ›Spaziergängen‹ zu tun, sondern sei vor allem der hohen Prosperität der Stadt mit einen international aufgestellten Unternehmen und der hohen Attraktivität gerade der Innenstadt geschuldet – Großmann wörtlich: "Hier ist eben immer ordentlich was los!" Und das schlage sich dann in Zeiten einer Pandemie eben regelmäßig auch auf die Infektionszahlen hier nieder. Aber genau deshalb sei es in der Verantwortung der Stadt, zusätzliche Gefährdungspotentiale immer in Blick zu behalten und das Mögliche zu tun, um weitere Infektionsquellen zu minimieren. Aus diesem Grund jetzt die neue Allgemeinverfügung – und die Einführung einer verbindlichen Maskenpflicht für alle ab sechs Jahren, die sich an auch spontanen, beziehungsweise nicht ordnungsgemäß angemeldeten Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern beteiligen – womit eben vor allem die Montags-Spaziergänge gemeint sind.

"Noch das mildeste Mittel"

Wobei Achim Gräschus für das Nagolder Ordnungsamt klarstellt, dass es sich bei dieser Allgemeinverfügung um "noch das mildeste Mittel" im Umgang mit den Spaziergängen handelt. Man folge bewusst nicht dem Beispiel von etwa dem benachbarten Horb, das bekanntlich ein Komplettverbot für Versammlungen ausgesprochen hat. "Wir kommen da grundsätzlich zu einer anderen rechtlichen Bewertung", konkretisiert dazu OB Großmann. Das Versammlungsrecht und auch das Recht auf freie Meinungsäußerung würden nicht umsonst vom Bundesverfassungsgericht regelmäßig als allerhöchste Rechtsgüter in unserer Demokratie gewürdigt.

Aber die sich aktuell zuspitzende Pandemie-Lage mache trotzdem eine Reaktion der Stadt auf die ›Spaziergänge‹ mit ihren mittlerweile vielen hundert Teilnehmern notwendig. Großmann: "Die Allgemeinverfügung der Stadt Nagold gilt hier allein der unmittelbaren Gefahrenabwehr." Es sei bei der Aufstellung der Allgemeinverfügung ausdrücklich kein Thema gewesen, "wer wogegen oder wofür" mit den Spaziergängen demonstriere. "Einziger Maßstab ist die Corona-Situation" und die dadurch notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Menschen.

"Einziger Maßstab ist die Corona-Situation"

Außerdem: Mit der verbindlichen Maskenpflicht setzte man eigentlich auch nur das um, was sowieso nach den geltenden Corona-Verordnungen eben auch bereits für solche mehr oder weniger spontanen Massen-Kundgebungen gelte. Und würde sich jemand aus den Reihen der Teilnehmer der Montags-Spaziergänge in Nagold gegenüber der Stadt endlich als Veranstalter und Leiter der Kundgebung zu erkennen geben – wie es sich eigentlich gehört – würde die Maskenpflicht auch dann als primäre Auflage für die (ordentliche) Durchführung einer solchen Versammlung angeordnet werden.

Daher auch noch mal der ausdrückliche Hinweis im Wortlaut der Allgemeinverfügung – und auch der dringende Appell aus den Rathaus: Wer die Absicht hat, in Nagold eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel "oder einen Aufzug" zu veranstalten, der hat dies nach der aktuellen Gesetzgebung spätestens 48 Stunden vor Beginn der Versammlung der Stadt Nagold als zuständige Behörde gegenüber anzumelden. Wer das als Veranstalter oder Leiter einer solchen öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel oder eines Aufzugs versäumt – und später als Organisator ermittelt werden kann – dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Abstimmung mit Landkreis, Calw und Freudenstadt

Laut OB Großmann wurde die neue Nagolder Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht bei Versammlungen von mehr als 50 Teilnehmern im Vorfeld abgestimmt mit zum Beispiel dem Kreis Calw und den Städten Calw und Freudenstadt – wobei letztere wohl eine ganz ähnliche Allgemeinverfügung für ihr Stadtgebiet in Vorbereitung habe. Auch stellen Großmann, sein Ordnungsamtsleiter Gräschus und auch Bürgermeister Hagen Breitling als Dreigestirn der Nagolder Rathausspitze eindringlich klar, dass mit dem Inkrafttreten der Allgemeinverfügung im Zweifel die Maskenpflicht auch "rigoros durchgesetzt" werde. Im Wortlaut der Allgemeinverfügung heißt das: "Für die Nichtbefolgung der Anordnung (…) wird die Festsetzung eines Zwangsmittels in Form von unmittelbarem Zwang angedroht." Meint: Wer sich vor Ort während künftiger ›Spaziergänge‹ durch Nagolds Innenstadt der angeordneten Maskenpflicht auch trotz Ermahnung widersetzt, wird unmittelbar mindestens mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen haben.

Aber eigentlich herrscht im Nagolder Rathaus im Moment die Hoffnung vor, dass es auch künftig zu solchen Zuspitzungen nicht oder nur in sehr wenigen Einzelfällen kommen wird. "Wir sehen, dass ein sehr großer Teil der Teilnehmer in Nagold vernunftbereit ist", so Achim Gräschus – und spätestens nach einer entsprechenden Aufforderung eine Maske (medizinische Masken reichen) aufsetzt. Und auch OB Großmann unterstreicht: "Wem es ernst ist mit der Versammlungsfreiheit in unserem Land, der muss und wird auch diese Maskenpflicht ernst nehmen." Schon aus Respekt vor der für alle geltenden demokratischen Grundordnung.