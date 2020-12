Maskenmuffel in Rottenburg Bußgeld statt Ermahnung

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in der Innenstadt die Einhaltung der Maskenpflicht. Diese gilt in Rottenburg schon seit dem 1. Dezember auch innerhalb von Fußgängerzonen. Dabei ist es unerheblich, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann. Schilder machen an verschiedenen Stellen zusätzlich auf die Maskenpflicht aufmerksam.

Lesen Sie auch: Über 900 Teilnehmer bei Corona-Demonstrationen in Rottenburg:

Zu Beginn der Woche mussten die Ordnungshüter 70 bis 80 Passanten ansprechen, weil sie keine Maske trugen. Bisher wurden bei Verstößen gegen die Maskenpflicht mündlich Ermahnungen ausgesprochen. Ab heutigem Mittwoch werden sofort Bußgeldverfahren eingeleitet.

Das Gebiet, in dem die Maskenpflicht gilt, umfasst die Königstraße vom Dom bis zum Norma inklusive dem Marktplatz, die komplette Marktstraße mit Metzelplatz sowie die Bahnhofstraße bis zur Josef-Eberle-Brücke.

Da die allgemeine Maskenpflicht auch weiterhin an Bahn- und Bussteigen gilt, werden einige Schilder auch am Bahnhof sowie am Busbahnhof Eugen-Bolz-Platz aufgehängt.