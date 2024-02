Maskenball in Kappel: Bienenschwärme, Vodoo-Priester und operierte Schönheiten geben sich die Ehre

Maskenball in Kappel

1 Die Schönheitsindustrie auf die Schippe genommen, haben diese beiden Schönheiten beim Maskenball Foto: Decoux

Der Maskenball der Musikkapelle Kappel war ein voller Erfolg. Doch auch sonst hat der Verein viel zu bieten, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde.









In der Festhalle Kappel ging am Fasentsamstag die Post ab: Die Musikkapelle Kappel hatte zum Maskenball eingeladen. Viele farbenfrohe und kreative Kostüme gab es zu bewundern: So waren beim Maskenball etwa Bienenschwärme, Wolken, operierte Schönheiten mit überdimensionalen Lippen, goldene Discogänger, Polizisten oder Vodoo-Priester zu finden. Musikalische Unterhaltung lieferten im Wechsel die Party-Band „Bavaria Express“ und DJ Timo. Für einen Barbetrieb hatten die Musiker aus Kappel ebenfalls gesorgt. Wieder war für gute Laune und für eine närrisch bunte Party bestens gesorgt.