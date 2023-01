3 Das Häs der Narrengilde Göttelfingen wird von Sandra Pejic und Stephan Wolfersperger abgestaut und an Hästräger wie Joachim Lalka übergeben. Foto: Feinler

Mit frechen Worten begrüßt die Narrengilde Göttelfingen (NGG) die 5. Jahreszeit. Sowohl die große Garde als auch die kleinen Flohhopser beeindrucken mit ihrem Auftritt.















Link kopiert

Eutingen-Göttelfingen - "Ab jetzt send die Gsiachter wieder mit scheene Maska bedeckt, ond et mit so nam Stoffetza-Dreck", läutete das Vorstandsduo der NGG die Fasnet auch in Göttelfingen ein. Sandra Pejic und Stephan Wolfersperger staubten das Häs der Clowns, Mohopser, Garde, Hopfazopfler und des Narrenrats am Freitag im Freien ab. Die Guggenmusik unter der Leitung von Tambour Andy Musch sorgte für den Fasnetssound, schon zur Aufstellung des Narrenbaums.

Besonders der Narrenrat freute sich, dass nun auch seine Figur am Göttelfinger Narrenbaum hängt. Beim Aufstellen gaben sich Familie Röhm und Mauch große Mühe – und im Nu konnte die Kaiserstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Melodie "Böhmischer Traum" marschierte das Vorstandsduo mit Sandra Pejic und Stephan Wolfersperger auf die Bühne.

Die 6. Jahreszeit beginnt

Beim Gemeindehaus staubten sie das Häs und die Masken ab, zudem sie noch ihre Reime vortrugen: "Liebe Narra es isch wieder soweit, wieder einmal beginnt die 5. Jahreszeit." Und da die Narrengilde Göttelfingen nach dem Jubiläumsfest wegen Corona keine richtige traditionelle Fasnet mehr feiern konnte, freuten sich alle ganz besonders.

Natürlich durfte die harte Zeit, die Entbehrungen und die Änderungen nicht in der traditionellen Rede fehlen. "Nach langem abwarta, können mir jetzt wiede richtig durchstarta", freute sich Sandra Pejic. Stephan Wolfersperger lobte den schönen Narrenbaum, der im Flegga auf den Beginn der besten Jahreszeit hinweisen soll: "Deshalb wird jetzt schnell de Kratta uff gmacht, dass die Fasnet em Dorf wieder erwacht."

Clowns-Häs erwacht zum Leben

Mit Staubtuch und viel Fingerspitzengefühl wurde das Häs von der Ruhephase befreit. Traditionell holten sich alle Gruppen ihr Häs und ihre Maske am Kratten ab. "Mit Clowns ond Hopfbäll hots doomols begonna, scho domols hen se bei de Zuschauer immer glei gwonna", holten die beiden das Clowns-Häs raus und hauchten ihm Leben ein.

Die Schella der Mohopser und die Mask kamen als nächstes aus der Kiste: "Dass die Mask no net verbleicht, ond des lacha no bis zum Himmel reicht." Für die Gardemädels holte Emely Kullmann den Hut und die Handschuhe, zu denen Stephan Wolfersperger wusste: "Dia weiße Handschuh ond da Huat, stehn de Mädle oifach guad". Mit dem Narrenruf Blau-Weiß bedankte sich die Menge.

Narrenrat als Huthalter

Zu den Hopfenzopflern hatte Stephan Wolfersperger eigentlich erwartet, dass sein Neffe Florian die Dame an der Hand führt und daher entschuldigte er sich bei den Gästen: "Der muss das noch lernen." Stellvertretend für den Narrenrat krönten sich die beiden Vorsitzenden gegenseitig. Doch Sandra Pejics Hut wollte nicht so recht auf deren Kopf bleiben und so wurde ihr Vorstandskollege der neue Huthalter.

Bei der Luschdigen Bruat bedankte sich der Vorstand: "Musikalisch hend se sich beim Boomstella präsentiert ond sich ganz bestimmt net blamiert." Zudem machten sie Werbung für den Guggenball am nächsten Tag in der Korntalhalle. Mit den Narrenrufen und einem kräftigen "Narri Narro" läuteten sie die Fasnet in Göttelfingen ein.

Unsere Empfehlung für Sie Eutingen Achteinhalb Wochen regieren nun die Narren Fasnet: Eng ging es zu beim Abstauben der Luschdigen Bruat Göttelfingen / Flohhopser und Gardemädle ernten reichlich Applaus

Thomas Wolfersperger wurde für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Deshalb durfte er auf der Bühne das Narrengilde-Lied "Bei der NGG ischs emmer schee" mitsingen. Da auch Gründungsmitglied Franz Müller dem Abstauben beiwohnte, gratulierte der Vorstand noch nachträglich zum kürzlichen 95. Geburtstag des Göttelfingers.

Große Garde begeistert

Auf dem Parkplatz machten die Gäste dann Platz, denn die große Garde zeigte ihren traditionellen Marsch. Auf diese folgten die Flohhopser. Zum ersten Mal waren einige Mädels bei der Abstaubede dabei, weshalb sie sichtlich nervös waren. Ihren Tanz führten sie jedoch mit Bravour auf. Starken Applaus erhielten beide Garden für ihre Pyramiden, Räder und ihre Mühen.

Erst nach Zugaben durften sie die Fläche verlassen. 16 Tänzerinnen präsentierten sich an diesem Freitagnachmittag. Die NGG feierte noch mit Bewirtung im Freien, denn nun hatte die Fasnetszeit ohne Corona-Einschränkungen begonnen.