Masken schnitzen als Hobby Baiersbronner erstellt urige Typen aus Holz

So war der Weg zum neuen Hobby von Guido Frietsch geebnet. Die Krönung war allerdings ein Schnitzkurs in Kärnten. "Meine Familie schenkte mir zum 65. Geburtstag einen fünftägigen Kurs in einer Schnitzschule in Kärnten. Danach war ich so begeistert, dass gleich im kommenden Jahr ein weiterer Kurs folgte", erinnert sich der Künstler. Dort habe er viel gelernt und nach und nach seine Technik verfeinert.

Das Maskenschnitzen hatte ihn schon immer interessiert. Und so wurde im Wohnhaus der Familie eine Schnitzstube eingerichtet. "Meistens schnitze ich im Winter, aber auch wenn das Wetter einfach mal schlecht ist", sagt Frietsch. Rund 20 Stunden braucht er, um eine Maske fertigzustellen. Erst waren es Vorlagen, die er nachschnitzte. Heute entstehen viele Werke einfach aus seiner Fantasie heraus. Die Kreationen reichen von Teufelsgestalten und urigen Typen bis hin zu Tierfiguren und werden aus speziellen Hölzern gefertigt. "Ich nehme Linden- oder Zirbenholz. Aber auch die Weimutskiefer eignet sich aufgrund ihrer guten Schnitzeigenschaften", erklärt Frietsch. Ist die Schnitzarbeit abgeschlossen, wird das Werk mit Acrylfarben bemalt und eingewachst. Es sind auch Fasnetsmasken unter den Arbeiten. Die schnitzt Frietsch aber nicht für Vereine, sondern einfach wegen der Freude am Schnitzen.

Keine Aufträge - aber trotzdem verkäuflich

"Ich habe auch schon sogenannte No-Masken gefertigt, das sind japanische Theatermasken, einfach weil sie mir gefallen." Auftragsmasken hat er noch nicht ausgeführt, aber seine Werke sind verkäuflich.

Kontakt zu Kollegen im Kreis die sich auch mit dem Maskenschnitzen beschäftigen, hat er nicht. "Sicher gibt es da welche, aber bisher habe ich noch keine persönlichen Kontakte schließen können", so der Hobbykünstler. Insgesamt etwas über 40 Masken sind bisher entstanden, manche haben schon die Schaufenster eines Geschäfts in der Fasnetszeit geziert. "Gerne zeige ich meine Masken interessierten Besuchern in meinem Atelier", sagt der Künstler. Auf die Frage nach der Faszination der Maskenschnitzerei hat Guido Frietsch eine klare Antwort parat. "Ich kann immer wieder eine neue Fratze kreieren, und am Ende kommt ein witziges und noch dazu selbstgefertigtes Produkt aus Naturmaterialien heraus, das man in den Händen halten kann." Kunst hat den heute 72-Jährigen schon immer interessiert. Neben der Schnitzerei malt und zeichnet er gerne. Aber auch das Motorradfahren und Wandern in der Natur sowie die Gartenarbeit machen ihm viel Freude. Sein ehemaliger Kollege und sozusagen sein Ziehvater in Sachen Schnitzkunst, Walter Heinzelmann, ist heute 100 Jahre alt.

Und vielleicht, vermutet Frietsch, sei es das Schnitzen und die damit verbundene Kopfarbeit, die ihm ein so gesegnetes Alter beschert hätten. Guido Frietsch hat in jedem Fall vor, noch viele Masken und Holzreliefe zu schnitzen. Gerade in der Corona-Zeit sei es eine schöne und erfüllende Beschäftigung, die er gerne ausübt.