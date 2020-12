Masken-Ausgabe in Triberg Viele Kunden stürmen in Apotheken

Schnäppchenjäger kommen nicht zum Zug

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten weist Häfner darauf hin, dass in der Regel Stammkunden aus Schonach und Schönwald bedient werden. "Wir kennen sie durch unsere Kundendatei und wissen, wer anspruchsberechtigt ist", ist der Apotheker überzeugt. Schnäppchenjäger, die sich in mehreren Apotheken melden, gehören nicht dazu, wie er klarstellt.

Häfner findet die Aktion sehr gut, obwohl er keinen Zweifel daran lässt, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn "alles viel zu kurzfristig plante". Aber dann rechnet er vor, dass jeder Berechtigte in den nächsten Wochen drei Masken bekommt.

Im neuen Jahr verschicken die Krankenkassen an alle aus diesem Personenkreis zwei Mal einen fälschungssicheren Coupon für jeweils sechs Schutzmasken, die in der Apotheke abgeholt werden können. Für einen Gutschein beträgt der Eigenanteil zwei Euro. "Das sind also für 15 Masken insgesamt nur vier Euro", betont Häfner zufrieden.

In der Wasserfallstadt war dagegen am Dienstagmorgen die Enttäuschung groß, denn am Eingang der Stadt-Apotheke hing ein Schild, auf dem darüber informiert wurde, dass es noch keine Schutzmasken gibt. Als jedoch das Maskenpaket in der Mittagspause endlich ankam und das Plakat entfernt werden konnte, kamen am Nachmittag rund 150 Erwachsene, die insgesamt knapp 500 Masken in Empfang nehmen konnten.

Empfangsbestätigung muss unterschrieben werden

Alle Bezugsberechtigten mussten vorher eine Empfangsbestätigung unterschreiben, wie der Apotheker Thomas Reiser erläutert. Auf dem Schreiben war anzukreuzen, ob man aus Altersgründen ein Anrecht auf die Gratis-Masken hat oder aber wegen Vorerkrankungen. Bei den Krankheiten wurden zum Beispiel Diabetes, Asthma, Krebs, Demenz, Schlaganfall oder Herzprobleme genannt. In der Erklärung musste versichert werden, die drei Masken nur in einer einzigen Apotheke abzuholen.

"Wir wurden über die Aktion zeitgleich mit den Bürgern informiert und es war sehr schwierig, in dieser kurzen Zeit rechtzeitig die Masken zu bekommen", bedauert Reiser gegenüber unserer Zeitung. In Deutschland gebe es etwa 20 000 Apotheken und wenn alle nur jeweils 5000 Schutzmasken bestellen würden, wären das bereits 100 Millionen Stück. Das gäbe der Markt kaum kurzfristig her. Viele Anbieter würden außerdem keine gute Qualität liefern, darum müsse man Firmen sorgfältig auswählen, um Schutzmasken zu bekommen, die alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

"Nach meiner Ansicht wäre es vor allem medizinisch sinnvoll gewesen, diese Aktion schon vor einem Monat durchzuführen und zwar durchdacht, ohne Zeitdruck und gut organisiert, aber auf keinen Fall als Hauruck-Aktion wie jetzt kurz vor Weihnachten", fasst der Triberger Apotheker seine Meinung zusammen.