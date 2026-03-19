Masern-Impfpflicht greift: Kaum ungeimpfte Kinder in Schrambergs Kindergärten

Obwohl es seit 2020 ein neues Masernschutzgesetz gibt, haben in den vergangenen Jahren die steigende Zahlen wieder zugenommen. So ist die Lage in Schramberg.
„Bei uns im Kindergarten sind alle Kinder geimpft“, sagt Melanie Holzer, die Leiterin des Kindergarten Regenbogen in Tennenbronn, nicht ohne Stolz. Das Masernschutzgesetz gelte in ihrer Einrichtung nicht nur pro forma. Es ist seit März 2020 in Kraft und verpflichtet alle Personen, die in einer vom Gesetz umfassten Einrichtung entweder tätig oder untergebracht sind, zum Nachweis von entweder Impfschutz oder Immunität.