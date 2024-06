Masern-Fall im Ortenaukreis: Darum mahnt das Gesundheitsamt zur Vorsicht

1 Obwohl der Schutz gegen Masern gesetzlich verpflichtend ist, haben viele Menschen Lücken bei ihren Impfungen. Foto: Szabó

Das Gesundheitsamt mahnt zur Vorsicht: Am Mittwoch wurde eine Masernerkrankung gemeldet. Offenbar hatte sich der Betroffene in der Notaufnahme des Offenburger Klinikums aufgehalten. Nun sucht der Kreis nach möglichen Kontaktpersonen.









„Der Erkrankte hat sich zur Abklärung der Symptome auch in der Notaufnahme des Ortenau-Klinikums in Offenburg aufgehalten“, informiert Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamts. Aktuell werde die Infektionsquelle und potenzielle Kontaktpersonen ermittelt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. In diesem Zusammenhang bittet das Gesundheitsamt alle Menschen, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. auf 20. Juni, im Zeitraum von 2 bis 6 Uhr in der Notaufnahme des Ortenau-Klinikums am Ebertplatz in Offenburg aufgehalten haben, folgendes zu beachten: