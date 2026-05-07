Maschinenbrand in Schömberg: Brennendes Magnesium – warum die Feuerwehr Löschsalz braucht

Der Maschinenbrand bei der Firma Bark in Schömberg-Schörzingen rief die Feuerwehr auf den Plan. Geschäftsführer Carlo Bark berichtet über die Auswirkungen.
Vor rund zwei Wochen rückten die Feuerwehrabteilungen aus Schörzingen, Schömberg und Dotternhausen bei der Firma Bark in Schörzingen an. Grund der Alarmierung: Maschinenbrand mit entzündetem Magnesium. Letztlich verlief der Einsatz glimpflich. Das Bekämpfen von brennendem Magnesium erfordert generell aber eine spezielle Löschtechnik. Feuerwehr und Firma äußern sich noch mal zum Vorfall im April.