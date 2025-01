Kommunales in Rottweil Aus dem Testturm in die Höhen einer Kommunalverwaltung

Christian Dull will in Aldingen Bürgermeister werden. Jetzt hat der vierte Kandidat seine Bewerbung abgegeben. Durch seine Arbeit als als Ingenieur in Rottweil sieht er sich für die Aufgabe gerüstet. Er will Themen anpacken, die die Zukunft des Ortes sichern.