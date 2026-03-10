Maschinenbauer aus Schopfloch: Homag sieht gute Chancen im Wachstumsmarkt Holzbau

Das Unternehmen Homag in Schopfloch setzt auf Produktionstechnik für nachhaltigen Wohnraum – mit seinen Anlagen für die Serienfertigung von Holzhäusern.
Vor allem in Großstädten wird die Wohnungsnot immer drängender. Gleichzeitig steht die Bauwirtschaft unter Druck: Während die Nachfrage wieder anzieht, leidet die Branche weiter unter Fachkräftemangel, hohen Material- und Finanzierungskosten, Überregulierung und langsamen Genehmigungsprozessen. Ein Weg aus der Krise ist das serielle Bauen mit Gebäudemodulen aus Holz.