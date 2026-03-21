Maschinenbau unter Druck: Deshalb kann das Unternehmen Neugart nach schwierigen Zeiten jetzt aufatmen

Für den Kippenheimer Getriebespezialisten sind es gute Nachrichten: Die Auftragslage hat sich deutlich verbessert. Auch neue Mitarbeiter werden nun eingestellt.
Schwierige Zeiten liegen hinter dem Getriebehersteller aus Kippenheim. Noch im November hatte Geschäftsführer Bernd Neugart erklärt, dass der Maschinenbau in Deutschland seit Jahren erheblich unter Druck stehe und die Branche in der Krise. Die Konsequenz: Neugart baute Mitarbeiter ab. Inzwischen scheint sich die Lage für das Unternehmen gebessert zu haben. Die Nachfrage nach hochwertigen Getriebelösungen zeige sich wieder stabil und wichtige internationale Industriezweige entwickeln sich zunehmend positiv, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.