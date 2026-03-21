Maschinenbau unter Druck: Deshalb kann das Unternehmen Neugart nach schwierigen Zeiten jetzt aufatmen

Für den Kippenheimer Getriebespezialisten sind es gute Nachrichten: Die Auftragslage hat sich deutlich verbessert. Auch neue Mitarbeiter werden nun eingestellt.

Schwierige Zeiten liegen hinter dem Getriebehersteller aus Kippenheim. Noch im November hatte Geschäftsführer Bernd Neugart erklärt, dass der Maschinenbau in Deutschland seit Jahren erheblich unter Druck stehe und die Branche in der Krise. Die Konsequenz: Neugart baute Mitarbeiter ab. Inzwischen scheint sich die Lage für das Unternehmen gebessert zu haben. Die Nachfrage nach hochwertigen Getriebelösungen zeige sich wieder stabil und wichtige internationale Industriezweige entwickeln sich zunehmend positiv, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

„Wir sehen wieder einen stabilen Auftragseingang. Das gibt uns Planungssicherheit und schafft eine gute Perspektive für unsere Belegschaft“, heißt es dazu aus der Geschäftsführung. Besonders Branchen, in denen Automatisierung und Energieeffizienz eine zentrale Rolle spielen, trieben die Nachfrage nach Antriebstechnik weiter voran.

Nachfrage im Bereich der Automatisierungstechnik

„Etwa in der Robotik, der Verpackungsindustrie, der Medizintechnik oder der Intralogistik“, gibt Neugart-Sprecherin Eva-Maria Braun auf Nachfrage unserer Redaktion Beispiele. Einzelnen Branchen würden dabei derzeit nicht herausstechen, sondern es gebe einen „moderaten Nachfrageanstieg über viele Industrien hinweg“.

Bernd Neugart hatte sich im vergangenen Jahr trotz schlechter Aussichten optimistisch gezeigt, gerade mit Blick auf die Automatisierungstechnik, ein Steckenpferd des Unternehmens. „Die ist ein Megatrend – auch für die kommenden Jahre“, zeigte er sich damals überzeugt. Sein Optimismus scheint sich also den Unternehmensangaben nach bewahrheitet zu haben.

Aber worauf gründet sich die verbesserte Auftragslage des Familienunternehmens? Deutschland zeige aktuell einen leicht höheren Bedarf als in den vergangenen Monaten. „Ein ähnliches Bild sehen wir in vielen europäischen Märkten: verhalten positiv, aber stabil“, erklärt Neugart. Insbesondere Länder wie Italien, Österreich und die Schweiz würden sich derzeit gut entwickeln. „Noch dynamischer entwickeln sich weiterhin die USA und China, wo die Industrien stärker wachsen als in Europa. Insgesamt lässt sich sagen: Das internationale Geschäft entwickelt sich solide, Deutschland und Europa zieht moderat an“, betont Unternehmenssprecherin Braun.

Der Aufschwung beim Mittelständler wirkt sich nun auch auf den lokalen Arbeitsmarkt aus. „Aufgrund des wieder anziehenden Geschäfts stärkt Neugart jetzt gezielt seine Produktion“, heißt es in der Mitteilung. Die neuen Mitarbeiter seien nötig, „damit wir die Marktanforderungen zuverlässig bedienen können“, weiß Braun.

Unternehmen braucht Verstärkung für Produktion

Im vergangenen Jahr standen die Zeichen bekanntermaßen noch auf Personalabbau. Zum einen durch natürliche Fluktuation – etwa wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen – sowie einem Freiwilligenprogramm. „Ausscheiden gegen Abfindung für Mitarbeiter, die dies wollten“, erklärte Neugart damals das Prinzip. Das Freiwilligenprogramm habe sich ausschließlich auf administrative Funktionen bezogen, erklärt nun Sprecherin Braun. Mitarbeiter in der Produktion waren also nicht betroffen.

Standorte

Am Stammsitz in Kippenheim beschäftigt Neugart eigenen Angaben nach rund 660 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist zudem international tätig und hat laut seiner Internetseite Niederlassungen in den USA, China, Türkei, Brasilien, Frankreich, Schweiz und Italien.