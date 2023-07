1 Dürr-Chef Jochen Weyrauch (re.) informiert VDMA-Landeschef Dieter Birk und CDU-Bundesvize Andreas Jung (li.). Foto: Werner Kuhnle/Dürr

Unter Jochen Weyrauch entwickelt sich der Maschinenbauer Dürr immer mehr zum Vorreiter beim Klimaschutz. Entsprechende Label sieht der Vorstandsvorsitzende aber noch zu oft als PR-Trick missbraucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Andreas Jung ist nach Bietigheim-Bissingen gekommen, um vor Ort Beweise zu sammeln. Und die werden dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU beim Besuch der Dürr AG auch gleich reihenweise präsentiert. Hier scheint sich dann auch Jungs in der eigenen Partei nicht mehrheitsfähige Überzeugung zu bewahrheiten, dass wirtschaftlicher Erfolg und konsequenter Klimaschutz durchaus in Einklang zu bringen sind. Und dies in einer Branche, die über lange Zeit als Schmuddelkind angesehen wurde: in der industriellen Karosserielackierung.