Frachtflugzeug stürzt auf Wohngebäude in Litauen

1 Einsatzkräfte am Unglücksort: Ein Frachtflugzeug von DHL ist in Litauen abgestürzt. Foto: AFP/PETRAS MALUKAS

In Litauen ist ein Frachtflugzeug abgestürzt, das im Auftrag des Paketdienstleisters DHL unterwegs war. Die Maschine war in Leipzig gestartet.









Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius auf ein Wohnhaus gestürzt.