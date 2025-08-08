Maschenmuseum Albstadt-Tailfingen: Ein textiler Exot: das Papierhemd

Hemden werden aus Wolle, Baumwolle, Leinen, Polyester, Viskose oder Seide hergestellt. Aber ein Hemd aus Papier – wo gibt’s denn so was? In Tailfingen, im Maschenmuseum.
Wenn im Oktober anlässlich des Stadtjubiläums die Ausstellung „50 Schätze aus 50 Millionen Jahren“ im Tailfinger Maschenmuseum eröffnet wird, dann dürfte sich unter den Exponaten auch ein „Schatz“ befinden, der Kennern des Maschenmuseums wohlvertraut sein dürfte, von der musealen Laufkundschaft aber vermutlich meistens ignoriert wird: das Papierhemd, welches das Maschenmuseum sein eigen nennt.