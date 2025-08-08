Maschenmuseum Albstadt-Tailfingen: Ein textiler Exot: das Papierhemd

Hemden werden aus Wolle, Baumwolle, Leinen, Polyester, Viskose oder Seide hergestellt. Aber ein Hemd aus Papier – wo gibt’s denn so was? In Tailfingen, im Maschenmuseum.

Wenn im Oktober anlässlich des Stadtjubiläums die Ausstellung „50 Schätze aus 50 Millionen Jahren“ im Tailfinger Maschenmuseum eröffnet wird, dann dürfte sich unter den Exponaten auch ein „Schatz“ befinden, der Kennern des Maschenmuseums wohlvertraut sein dürfte, von der musealen Laufkundschaft aber vermutlich meistens ignoriert wird: das Papierhemd, welches das Maschenmuseum sein eigen nennt.

Ein Papierhemd – wer macht denn so etwas, und wer trägt es danach? Beide Fragen sind gut, doch eine sichere Antwort gibt es weder auf die eine noch die andere. Als Stifter des Papierhemds weist die Kartei einen Hans Lässing aus Ebingen aus – wie er zu einem Papierhemd kam, kann man ihn leider nicht mehr fragen, denn er starb 2013 im biblischen Alter von 97 Jahren. Julia Brockmann, die Leiterin der Albstädter Museen, hat auf Wunsch unserer Zeitung ihre Amtsvorgängerin Susanne Goebel konsultiert, aber auch die kann nur so viel zu dem Hemd sagen, dass es seit den Anfängen des Maschenmuseums zu dessen Bestand gehörte.

Wobei man offensichtlich auch damals nicht viel Genaues wusste. Das beginnt schon mit dem Alter. Wann wurde das Tailfinger Papierhemd gewebt? Schwer zu sagen – das Material mag exotisch sein, aber der Schnitt ist, zumindest für die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, Standard. Der Stehkragen hat ein Knopfloch, an dem ein zusätzlicher Kragen fixiert werden kann, die Knopfleiste mit den drei Knöpfen endet in einem Riegel im Niemandsland zwischen Brustwarze und Bauchnabel. Sehr einfach und sozusagen klassisch.

Man experimentierte mit Kunstfasern, mit Zellwolle und eben auch mit Papier

Taschen? Fehlanzeige. Ein Etikett? Nicht einmal Spuren gibt es, die darauf hindeuteten, dass eines entfernt worden wäre, auch keine Initialen oder sonstige Varianten einer Personalisierung. Die Nähte stammen von einer Maschine; Brockmann schließt eine industrielle Fertigung zwar nicht aus, hält sie aber aufgrund kleiner Unregelmäßigkeiten für eher unwahrscheinlich – sie tippt eher auf Heimarbeit und Hausgebrauch.

Aber in welcher Zeit? Papier ist definitiv eine textile Notlösung; man fängt erst mit ihm zu schneidern an, wenn es gar nichts anderes mehr gibt. Nachkriegszeiten kämen am ehesten in Frage – Deutschland hat im 20. Jahrhundert gleich zwei erlebt, und Brockmann kann sich eine Entstehung nach dem ersten Weltkrieg so gut vorstellen wie nach dem zweiten.

Und so sieht es zusammengefaltet aus – getragen wurde das Tailfinger Papierhemd wohl eher selten. Foto: Kistner

Und dazu noch eine dritte Möglichkeit: Das Tailfinger Hemd ist hellbraun – nach der Machtergreifung der Nazis schoss die Nachfrage nach Braunhemden in die Höhe. Gleichzeitig forcierten die neuen Machthaber, vielleicht schon mit Blick auf einen kommenden Krieg, alle Versuche, sich vom Rohstoff Baumwolle, der importiert werden musste, unabhängig zu machen.

Man experimentierte mit Kunstfasern – das 1938 entwickelte Perlon wurde später von bösen Zungen „Nazi-Nylon“ genannt – , mit Zellwolle und eben auch mit Papier.

Allerdings ohne großen Erfolg. Es genügt, das Tailfinger Papierhemd anzufassen, um den Pferdefuß zu bemerken: steif, ungeschmeidig, kratzig – so was zieht keiner gerne an, wenn er es vermeiden kann.

Das Textil muss Jahrzehnte zusammengelegt im Schrank verbracht haben

Das Tailfinger Hemd weist keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf, dafür sind die Ärmel deutlich heller als die Hemdbrust. Das ungemütliche Textil muss Jahrzehnte zusammengelegt im Schrank verbracht haben.

Es hat auch nicht den Anschein, dass es oft gewaschen worden wäre, denn das sähe man dem Material an. Wie wäscht man Papier überhaupt? Nicht wärmer als 30 Grad – und nur spülen und nach Möglichkeit nicht scheuern, denn Papier ist nicht reibfest. Dafür recht aufnahmebereit für Fett und Öl – es fragt sich schon, wie man so etwas überhaupt sauber kriegen soll. Wahrscheinlich bleibt nur eine Lösung: Man macht es gar nicht erst schmutzig.