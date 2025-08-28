Masche mit Bürgerbroschüre: Gemeinde Empfingen warnt vor betrügerischen Anrufen

In den vergangenen Tagen wurden Firmen kontaktiert und zur Verlängerung von Anzeigen gedrängt. Die Gemeinde betont: Keine Anzeigenakquise ist aktuell beauftragt.
In den vergangenen Tagen wurden Firmen in Empfingen von unbekannten Anrufern kontaktiert, die angeblich bestehende Anzeigen in einer „Bürgerbroschüre“ verlängern wollten. Darüber informiert die Gemeinde Empfingen auf ihrer Facebook-Seite. Dabei geben sich die Anrufer seriös, drängen auf schnelle Entscheidungen und fordern anschließend Unterlagen per E-Mail an.