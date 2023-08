1 Das Unternehmen Energiedienst warnt vor Betrügern, die sich telefonisch oder mittels Anschreiben Kundendaten beschaffen wollen. Foto: Viktoria Bäumle

Kriminelle geben sich offenbar als ED-Mitarbeiter aus und greifen Daten ab.









Der Energiedienst (ED) warnt vor Betrügern, die in seinem Gebiet unterwegs sind. Deren Masche erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung: Die Betrüger sammelten Informationen wie Zählernummern oder Stromverbrauch, um diese Angaben für unverbindliche Preisangebote zu verwenden. Dabei gäben sie sich unberechtigterweise als Mitarbeiter von Energiedienst und ED Netze oder als Tarifberater aus. Mit ihren potenziellen Opfern treten sie demnach per Brief oder am Telefon in Kontakt. Die Übermittlung von Daten sei riskant, schreibt der Energiedienst in seiner Mitteilung. Denn tatsächlich könnten auch unberechtigte Personen mit Angaben wie Namen, Adresse oder Zählernummer bereits neue Stromverträge abschließen.