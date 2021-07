Trickbetrüger versucht Mann in Rottweil Uhren anzudrehen

1 Auf Geld aus war ein Betrüger in Rottweil. Das 35-jährige Opfer fiel auf die Masche jedoch nicht herein. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Franziska Kraufmann/dpa

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ein 35-Jähriger ist gerade auf dem Rückweg vom Arzt, als ein Fremder ihn anspricht und nach dem Weg fragt. Schnell stellt sich aber heraus, dass der Fremde in Wirklichkeit an sein Geld will.

Rottweil - Im ersten Moment scheint es eine überaus freundliche Geste zu sein, doch eigentlich sind die Täter nur auf Geld aus. Am vergangenen Dienstag ist der 35-jährige Daniel B. (Name der Redaktion bekannt) in Rottweil Opfer eines Trickbetrugs geworden. Er bemerkte den Betrug glücklicherweise rechtzeitig, doch der mutmaßliche Täter ist noch auf freiem Fuß.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen