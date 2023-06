LANDESLIGA – SV Seedorf – SG Deißlingen 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer markierte Marvin Hirt in der 77. Minute. Beim Blick auf die Resultate der direkten Konkurrenten, die der SGD hätten noch gefährlich werden können, hätte dem Team der Spielertrainer Felix und Nico Schaplewski auch ein Unentschieden gereicht. Danach sah es lange Zeit auch aus.

SV Seedorf bestimmt Anfangsphase

Vor annähernd 400 Zuschauern, darunter viele Anhänger der Gäste, setzte der SV Seedorf in der Anfangsphase offensiv die stärkeren Impulse. Einen Schuss von Mario Grimmeißen in der 6. Minute klärte SGD-Keeper Konstantin Leichtle zur Ecke. Dann vergab Tobias Heizmann eine Kopfballchance (12.) und nach Vorlage von Grimmeißen zog Jonas Haag aus der Drehung ab und knapp am langen Eck (15.) vorbei.

Leichte Ballverluste der SG Deißlingen

In die Defensive gedrängt, wirkte die SG Deißlingen angespannt und leistete man sich einfache Ballverluste im Spielaufbau. Die torgefährlichsten Akteure der Gäste, Robin Schumpp und Daniel Matt, wurden von der SVS-Defensive neutralisiert. Erst nach einer guten halben Stunde setzten sich die Gäste auch mal im Strafraum der Gastgeber fest, kamen zu zwei Eckballserien. Gegen den mit aufgerückten Fabian Allgaier lenkte Marc Kost im SVS-Tor den Ball mit starkem Reflex über die Querlatte.

Julian Schneider belebt Offensive

Der SV Seedorf war auch nach Wiederbeginn präsent, zwang Tobias Heizmann (52.) Gästetorhüter Konstantin Leichtle abermals zu einer Parade. Insgesamt sorgte die SG Deißlingen aber für mehr Entlastung, wirkte sich die Einwechslung von Julian Schneider offensiv sehr positiv aus, der über rechts mehrfach vielversprechende Angriffe einleitete. Auf Ergebnishalten spielte keiner der Kontrahenten. Den nächsten Hochkaräter des SV Seedorf leitete Yannik Scheck mit einem scharfen Flachpass von links ein, den Tobias Heizmann direkt vor dem Gästekasten um einen Schritt verpasste.

Marvin Hirt trifft zum 1:0 der Gäste

Nahezu identisch auf der Gegenseite, als Julian Schneider von rechts vor das SVS-Tor passte, aber Marcel Herzog von Tobias Bea und Marvin Roth geblockt wurde. Besser machte es der kurz zuvor eingewechselte Marvin Hirt in der 77. Minute, als er nach einer Vorlage aus dem Mittelfeld seinen Freiraum gegen die zu weit aufgerückte SVS-Abwehr nutzte und zum 1:0 der SG Deißlingen vollendete, damit den Gästeanhang jubeln ließ. Praktisch mit dem Gegenangriff vereitelte Gästetorwart Leichtle per Faustabwehr nach Freistoß den möglichen Ausgleich. Der SV Seedorf versuchte zumindest noch ein Remis retten, machte in den letzten Minuten nochmals Druck, wollte man die Spielertrainer Tobias Heizmann und Tobias Bea nicht mit einer Niederlage verabschieden. Doch aufopferungsvoll rettete sich die SG Deißlingen über den Schlusspfiff und darf weiter hoffen.

STIMMEN ZUM SPIEL

Tobias Bea und Tobias Heizmann (SV Seedorf): „Klar hätten wir gern gewonnen, unabhängig vom Abschluss, damit hat das nichts zu tun. Unser Ziel haben wir in dieser Saison erreicht und das schon vor diesem Spiel. Wir waren gar nicht so schlecht, unserer Meinung nach sogar besser wie der Gegner. Haben es aber nicht richtig geschafft, vors Tor zu kommen. Die ersten 20 Minuten in der ersten Halbzeit haben ganz klar uns gehört und auch der Beginn der zweiten. Letztlich war der erste Schuss von Deißlingen überhaupt drin. Nachdem vor gegen Ofterdingen gewonnen haben, war der Druck raus.“

Felix Schaplewski (SG Deißlingen): „Wir wollten alle das Spiel gewinnen und wissen auch, was wir können. Das Minimum war die Relegation und die haben wir jetzt. Es war ein mega schweres Spiel, wenn auch vom spielerischen nicht das Beste. Aber kämpferisch und läuferisch, der Wille war da und das hat gezählt. Daher sind wir stolz auf die Mannschaft.“

Rolf Schumpp (SG Deißlingen): „Wir wussten, dass es eine enge Kiste wird zum Schluss und wollten unbedingt zu Null spielen. Es war klar, dass wir gewinnen wollen, die Art und Weise hat gezeigt, bei uns sind alle dabei, auch die auf der Bank. Marvin Hirt hat nicht zu unrecht das Tor geschossen. Wir haben einen schweren Beginn gehabt, uns aber dann rein gebissen und am Schluss auch verdient gewonnen.“

STATISTIK

SV Seedorf: Marc Kost – Marvin Roth (85. Janik Gapp), Tobias Bea, Yannik Scheck, Marco Lenz, Mario Grimmeißen (67. Darius Gutekunst), Hendrik Berg (75. Dennis Rothkranz), Timmy Haag, Tobias Heizmann (81. Joshua Broghammer), Tom Ritzel, Jonas Haag.

SG Deißlingen: Konstantin Leichtle – Fabian Allgaier, Renato Silva, Robin Lamprecht (77. Matteo Stefania), Rouven Irion (46. Julian Schneider), Felix Schaplewski, Julian Keller, Marcel Herzog (65. Marvin Hirt), Stefan Bob, Robin Schumpp.

Tor: 0:1 (77.) Marvin Hirt.

Schiedsrichter: Tobias Lauber. Gelbe Karten: 2/0. Zuschauer: 360.