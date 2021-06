Was taugt die Superhelden-Serie mit Tom Hiddleston?

13 Tom Hiddleston als Loki, der nordische Gott des Schabernacks Foto: Disney+/Marvel Studios

Wer hat an der Uhr gedreht? In der neuen Superhelden-Serie „Loki“ bei Disney+ landet der Bruder des Donnergotts Thor im Zeitreise-Knast. Doch Loki wäre nicht Loki, wenn er nicht selbst das als Chance entdecken würde.

Stuttgart - Täuschen und Tarnen, Lügen und Betrügen. Lokis Kernkompetenzen sind nicht der Stoff aus dem Helden gemacht sind. Außerdem hat er als Bösewicht eine ziemlich schlechte Erfolgsquote. „Schon komisch: für jemanden, der zum Herrschen geboren wurde, verlieren Sie echt häufig“, stellt Agent Mobius fest, als er mit Loki eine Sammlung dessen größter Auftritte durchgeht. Darunter etwa die Szene, in der Loki sich ausgerechnet in Stuttgart selbst zum Herrscher der Welt ernennt (aus „Marvel’s The Avengers“ von 2012). Ist das eine Therapiesitzung oder ein Bewerbungsgespräch? Fest steht, auf beides hat der nordische Gott des Schabernacks keine Lust.

