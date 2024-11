1 Die Effringer Grundschüler feierten den Martinstag. Foto: Grundschule

Am Mittwoch, 13. November 2024, fand an der Grundschule in Effringen der traditionelle Martinslauf statt. Rund 300 Teilnehmer, darunter Schüler, Eltern und zahlreiche weitere Gäste, versammelten sich auf dem Schulhof der Grundschule, um gemeinsam diesen besonderen Tag zu feiern, berichtet die Schule.

Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung, gefolgt von einem feierlichen Auftakt: Die Erstklässler der Grundschule stimmten das Lied „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ an, bevor sie mit einem Martinsgedicht die anwesenden Gäste begeisterten. Diese festliche Eröffnung setzte den Ton für den weiteren Verlauf der Veranstaltung. Lesen Sie auch Im Anschluss startete der traditionelle Martinszug, der in mehreren Stationen durch den Ort führte. Unsere Empfehlung für Sie Traditioneller Umzug Wildberger Grundschüler feiern Martinstag Beim Umzug der Grundschule Effringen gab es ein berührendes Märchen, gemeinsames Singen und strahlende Laternen. Die zweite Station war die Firma RAS, wo die Zweitklässler mit einer kleinen Darbietung für die Teilnehmer sorgten. Weiter ging es zur nächsten Station, an der die Drittklässler ein weiteres Martinslied sangen, begleitet auf der Gitarre, die mit ihren Klängen für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte. An der letzten Station, bei der evangelischen Kirche, erinnerten die Viertklässler mit einer kleinen Aktion an die Legende des heiligen Martin. „Ein bisschen so wie Martin“ wollten auch sie in ihrer Haltung sein, indem sie symbolisch ein gutes Werk vollbrachten. Punsch und leckerer Hefezopf Nach dem Spaziergang und den vielen Eindrücken waren alle Teilnehmer eingeladen, sich bei warmen Getränken, Punsch und leckerem Hefezopf zu stärken, der von den Eltern der Viertklässler liebevoll vorbereitet wurde. Der leckere Hefezopf und die geselligen Gespräche boten den perfekten Abschluss eines gelungenen Nachmittags. Um die Kosten für das bevorstehende Schullandheim zu decken, standen zudem Spendenboxen bereit, in die sich zahlreiche Teilnehmer mit großzügigen Beiträgen beteiligten. Unsere Empfehlung für Sie Betreuung in Effringen Kita-Neubau steht fast nichts mehr im Weg Die Planungen zum neuen Bildungs- und Betreuungsstandort Effringen schreiten weiter voran. Der Gemeinderat beschloss nun endgültig den Bebauungsplan. Nun gehe es an die Ausschreibung für einen Totalunternehmer. Parkplätze und Trafo-Station bereiten dennoch etwas Sorgen. Der Martinslauf an der Grundschule Effringen war ein schöner Erfolg und ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis, das sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern und Gäste gleichermaßen begeisterte. Die Schule bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, die dazu beigetragen haben, diesen besonderen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.