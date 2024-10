Im Anschluss an den Erntedank-Gottesdienst hat die evangelische Kirchengemeinde Isingen die abgeschlossene Renovierung des Glockenstuhls mit einem Kirchenkaffee gefeiert. Bereits der Gottesdienst, der festlich und fröhlich mitgestaltet wurde vom Posaunenchor und den Kinderkirchkindern mit ihren Mitarbeiterinnen, stand unter dem Thema „Danken erfüllt, macht zufrieden und lässt uns teilen“.

„Wir brauchen eine neue Kultur der Dankbarkeit, die unsere Herzen weit und unsere Seelen reich macht. Wir brauchen die Dankbarkeit, damit wir menschlich bleiben“, so das Fazit von Pfarrer Bernd Hofmann. Er dankte nicht nur für die Ernte, ein Zuhause und den Frieden, sondern ebenso dafür, dass die Glocken jetzt wieder klingen, zum Gottesdienst einladen und den Tagesablauf begleiten.

Gesammelte „Glockengeschichten“

Im Anschluss an den Gottesdienst, bei einer Tasse Kaffee und Gebäck, brachte Pfarrer Hofmann seine Freude über die gelungenen Arbeiten zum Ausdruck und erklärte den Anwesenden den Sinn der Läuteordnung. Mechtild Bürger vom Kirchengemeinderat dankte den Handwerkern der Zimmerei Kessler, der Glockenbaufirma Eisenhart und ebenso den Firmen Schneider Stukkateurfachbetrieb und Jetter Gerüstbau sowie dem Architekten Werner Jetter für ihre gute Arbeit. Sie wies auf die Möglichkeit hin, den Glockenstuhl und die neu verputzten Stellen an den Außenwänden zu besichtigen. Viele Interessierte nahmen dieses Angebot gerne an und freuten sich über die gelungenen Maßnahmen.

Glockengeschichten gesucht

So manche Erinnerungen wurden wach, als einige „Glockengeschichten“ vorgelesen wurden, zum Beispiel Erlebnisse der „Läutbuben“. Sie wies darauf hin, dass solche Geschichten aus der Bevölkerung gesammelt und dann in einem Heftchen veröffentlicht werden. Beiträge werden noch angenommen – sie können direkt ans Pfarramt geschickt oder bei den Kirchengemeinderäten abgeben werden.