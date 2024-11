Martinshütte in Frommern: Der Verkauf soll unbedingt verhindert werden

Martinshütte in Frommern

1 So viel Spaß wie hier 2012 werden die Pfadis womöglich nicht mehr bei der Martinshütte haben. Foto: privat

Als „idyllisches Gruppenhaus im Grünen“ wird die Frommerner Martinshütte bei der Sparkasse Zollernalb angepriesen. Für 160 000 Euro ist das Haus aufgerufen. Noch gibt es keinen Käufer, aber einen Rettungsversuch von Fans des Hauses.









Bei den Pfadfindern war der Schock groß: Die Katholische Kirche will sich von der Martinshütte trennen. In den sozialen Medien schlugen die Wellen hoch. Frommerns Ortsvorsteher Stephan Reuß sitzt für die SPD im Gemeinderat und brachte das Thema in einer Sitzung aufs Tableau.