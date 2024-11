Reinhard Will 12.11.2024 - 12:14 Uhr

Martinsfest in Burladingen

1 Die Kinder beim Lichtertanz auf dem Marktplatz Foto: Reinhard Will

Zahlreiche Eltern, Großeltern und Geschwister der Kindergartenkinder feiern beim Sankt Martinsfest des katholischen Kinder- und Familienzentrums St. Fidelis mit.









Den Heiligen Martin kennt fast jeder, ebenso seine Legende, in der er seinen Mantel mit dem Bettler teilt. Gerade Kinder haben für die Botschaft dieser Erzählung ein gutes Gespür. Die Legende von St. Martin wird daher von vielen Kindergärten traditionell am Martinstag aufgeführt – auch in Burladingen.