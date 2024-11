Martinsfest in Altensteig: An Stelle der Gänse schnattern Grundschüler

1 Als Gänse verkleidete Kinder schnatterten beim Erscheinen von Martin um die Wette. Foto: Manfred Köncke

Das Martinsfest ist ein fester Bestandteil im Jahresprogramm der katholischen Heilig-Geist-Gemeinde Altensteig. Auch diesmal machten sich viele Kinder einige Tage nach dem eigentlichen Termin an der Hand von Eltern, Verwandten und Bekannten auf den Wege zum Stadtgarten und verfolgten hinter einer Absperrung das Geschehen.









Die Stadtkapelle spielte zur Eröffnung in kleiner Besetzung unter Leitung von Paul Schaible „Ich geh mit meiner Laterne“. Einige als Gänse verkleidete Jungen und Mädchen des Kinder- und Familienzentrums Karlstraße zupften aufgeregt an ihrem federweißen Kostüm. Die Grundschulkinder Lisanne, Leila, Emelie und Samuel erinnerten mit ihrer Erzählung an den heiligen Martin, seine soziale Einstellung und das empathische Handeln als Mahnung und Auftrag an die heutige Generation.