Martinisitzung Hausach: Das ist das diesjährige Fasentsmotto

Bei der dreistündigen Martini-Sitzung der Hausacher Narren wurde über einige Neuerungen und Verabschiedungen informiert.
S’ goht wieder dagege – in der Martini-Sitzung am Dienstagabend in der Hausacher Stadthalle hat die Freie Narrenzunft um 20.11 Uhr mit dem Einmarsch der Blauen das neue Vereinsjahr eingeleitet. Die kommende Fasent soll genauso schön und vielfältig werden wie die diesjährige, die unter dem Motto „Narri, Narro. Mir hän Talent. TV-Shows, die ein jeder kennt“ stand. Die Höhepunkte davon trug Sekretarius Florian Allgaier vor: den Umzug mit rund 1000 Wolfacher Narren im Hausacher Städtle, die Ausstellung über die Blauen im Hausacher Zunftarchiv, die auch noch weiter bestehen bleibt, sowie das Schnurren mit neun Gruppen in zehn Wirtschaften.