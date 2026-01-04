Martinimarkt Lörrach: Spende für „Kinderzuhause“
Bei der Spendenübergabe an das „Kinderzuhause Lebensraum“ gab es Grund zur Freude. Foto: zVg/Susanne Le Claire

Freude herrschte zum Jahreswechsel bei den Organisatoren des Martinimarkts, der wieder ein Erfolg war.

Der traditionell zum Auftakt der Adventszeit in der Schlossberghalle veranstaltete Martinimarkt ist laut den Organisatoren bereits eine feste Institution in Haagen und wurde zum elften Mal angeboten. Insgesamt beteiligten sich 48 Aussteller mit einem reichhaltigen Sortiment. Die Organisatoren danken in einer Mitteilung den Familien, Freunden und allen Kuchenspendern, die sie seit Jahren tatkräftig unterstützen.

 

Der Teilerlös, der traditionell gespendet wird, kam dieses Mal dem „Kinderzuhause Lebensraum“ in Bad Bellingen zugute. Nach Abzug aller Kosten konnten dieses Jahr die Summe von 1500 Euro vom Martinimarkt und 100 Euro aus der Buchschachtel gespendet werden. Die Spenden wurden von den Organisatorinnen Vera Holdermann-Müller und Susanne Le Claire unlängst übergeben, heißt es in der Mitteilung.

Das „Kinderzuhause Lebensraum“ bietet ein Zuhause für intensivpflegebedürftige Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 18 Jahren, die aufgrund ihrer Erkrankung eine intensivmedizinische Betreuung benötigen. Für deren Eltern gibt es verschiedene Angebote wie etwa den Elternstammtisch, individuelle Einzelgespräche, Gruppenberatung/Seminare sowie eine Elternwohnung.

 