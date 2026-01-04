Martinimarkt Lörrach: Spende für „Kinderzuhause“

1 Bei der Spendenübergabe an das „Kinderzuhause Lebensraum“ gab es Grund zur Freude. Foto: zVg/Susanne Le Claire Freude herrschte zum Jahreswechsel bei den Organisatoren des Martinimarkts, der wieder ein Erfolg war.







Der traditionell zum Auftakt der Adventszeit in der Schlossberghalle veranstaltete Martinimarkt ist laut den Organisatoren bereits eine feste Institution in Haagen und wurde zum elften Mal angeboten. Insgesamt beteiligten sich 48 Aussteller mit einem reichhaltigen Sortiment. Die Organisatoren danken in einer Mitteilung den Familien, Freunden und allen Kuchenspendern, die sie seit Jahren tatkräftig unterstützen.