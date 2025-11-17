Martini-Sitzung: Das ist das Wolfacher Fasnet-Motto für 2026

Narrenvater Christian Oberfell und Festspielleiter Bernd Schillinger stellten bei der Martini-Sitzung der Narren die kommenden Höhepunkte vor.
Mit dem ersten Narrenmarsch der Saison eröffnete die Narrenkapelle die Martini-Sitzung der Narrenzunft. Narrenvater Christian Oberfell versprach eine grandiose Fasnet und informierte über anstehende Veränderungen: Bereits im September habe der Narrenrat ein Zukunftskonzept erarbeitet, doch man wolle grundsätzlich alle einbeziehen. Schließlich lebe die Fasnet von Beteiligung.