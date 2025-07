Das Apfelgut der Fernsehköche „Martina und Moritz“ aus Hopfau ist vielen bekannt. Jetzt war es im ZDF zu sehen – allerdings in nicht besonders idyllischem Zusammenhang.

Nanu, das kennen wir doch? Etliche Zuschauer entdeckten am Mittwochabend das Apfelgut der Fernsehköche „Martina und Moritz“ zur besten Sendezeit im ZDF. Doch diesmal wurde nicht gekocht – sondern ermittelt.

Gezeigt wurde am Mittwoch der Zweiteiler „Waldgericht – ein Schwarzwaldkrimi“. Der erste Teil lief um 20.15 Uhr, der zweite Teil gleich im Anschluss. Und schon in den ersten Sequenzen steht das Apfelgut in Hopfau im Mittelpunkt: Dort nämlich, inmitten der Baumreihen, finden zwei Motorradfahrer die Leiche eines Obstbauern – kopfüber vergraben, drapiert wie eine Vogelscheuche.

Echte Krimifans haben das Ganze allerdings längst gesehen, denn die Ausstrahlung war eine Wiederholung. Die Dreharbeiten fanden bereits 2020 statt und hatten damals für jede Menge Aufsehen in Hopfau gesorgt. Auch in Freudenstadt wurde gedreht.

Zu sehen in der Mediathek

Wer erfahren will, was die Ermittler Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) herausfinden, hat in der ZDF-Mediathek Gelegenheit, sich den Zweiteiler anzuschauen, und dabei vielleicht die ein oder andere vertraute Ecke des Schwarzwalds zu entdecken.

Apfelgut wird verkauft

Das Apfelgut stand zuletzt vor allem durch den anstehenden Verkauf im Fokus, über den unsere Redaktion Mitte Juni berichtet hatte. Im Gespräch vor Ort hatten Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer auch über die Hintergründe und ihren geplanten Umzug nach München gesprochen – in überaus idyllischer Kulisse natürlich.