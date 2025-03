Martina und Moritz aus Sulz: Schnelle und gesunde Rezepte - TV-Köche geben Tipps

1 Die beiden Küchenprofis Martina und Moritz haben uns ihre Frühlingsrezepte verraten. Foto: Anna-Sophie Zepf

Kochen ist immer mit Mühe und Zeit verbunden, auch in Fastenzeit, wenn einem die Rezeptideen ausgehen. Die Fernsehköche Martina und Moritz zeigen uns mit einigen Tipps, dass es auch schnell, leicht und vor allem gesund gehen kann.









In ihrer großen authentischen Küche in ihrem idyllischen Haus in Sulz-Hopfau, in der die beiden Fernsehköche Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer die ersten zehn Jahren ihre Fernsehshow „Kochen mit Martina und Moritz“ gedreht haben, wird deutlich, dass die Liebe zum Kochen für die beiden noch immer im Vordergrund steht.